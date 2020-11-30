شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب اليوم.. اعرف نصيب كل دائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

والتى تتضمن أسماء الفائزين في تلك الجولة والبالغ عددهم 109 مرشحين، وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات إن نسبة المشاركة فى انتخابات الإعادة كانت مقبولة حيث تجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة نحو 7 ملايين ناخبا، مشيرة إلى أن أعلى المحافظات تصويتا هى الجيزة والإسكندرية وبورسعيد ومطروح.

وأظهرت نتيجة الجولة الأولى لهذه المرحلة، والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز 174 مرشحا، لتتمثل فى نجاح 32 مرشح فردى عن 4 محافظات.



ووفق ذلك فقد جاءت جولة الإعادة ، ليتنافس بها 218 مرشحا على 109 مقاعد، وأجريت فى 13 محافظة بعد حسم محافظة البحر الأحمر لمقاعدها الثلاث، الجيزة بواقع دائرة واحدة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ، ونرصد نصيب كل دائرة من المقاعد المتبقية فى الإعادة لهذه المرحلة :

محافظة الجيزة

دائرة البدرشين مخصص لها 3 مقاعد شغل نادر عبده بها مقعد واحد منهم ويتنافس عليها 4 مرشحين

- محافظة الفيوم تم حسم مقاعد دائرة الفيوم ويتبقى 3 دوائر

دائرة سنورس مخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليه 6 مرشحين

دائرة أطسا مخصص لها مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة أبشواى مخصص لها مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين

-محافظة مطروح

دائرة مطروح مخصص لها مقعد ويتنافس عليها اثنين

دائرة الحمام مخصص لها مقعد ويتنافس عليه اثنين

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محافظة البحيرة يتنافس بها 36 مرشحادائرة دمنهور لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين

دائرة كفر الدوار لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين

دائرة مركز أبو حمص لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة مركز المحمودية لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة حوش عيسي لها مقعد واحد ويتنافس عليها 2

دائرة الدلنجات لها مقعد ويتنافس عليه 2 مرشحين

دائرة أبو المطامير لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة إيتاى البارود لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة كوم حمادة مخصص لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين

- محافظة أسوان مخصص لها 5 مقاعد

دائرة أول أسوان مخصص لها مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة مركز كوم أمبو لها مقعد يتنافس عليه 2 مرشحين

دائرة نصر النوبة لها مقعد يتنافس عليه مرشحين

دائرة إدفو لها مقعد ويتنافس عليه مرشحان

- محافظة الإسكندرية لها 6 دوائر فردية خصص لها 16 مقعدا

تم حسم دائرة العطارين لصالح فوز الصافى عبد العال

دائرة أول المنتزة لها 4 مقاعد يتنافس عليها 8 مرشحين

دائرة أول الرمل لها 3 مقاعد يتنافس عليها 6 مرشحين

دائرة سيدى جابر لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة محرم بك لها مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة الدخيلة لها 4 مقاعد تم حسم مقعدين لصالح كلا من رزق ضيف الله وحسين رجب ويتبقى مقعدان

-محافظة المنيا مخصص لها 16 مقعدا

دائرة أول المنيا لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين

دائرة غرب سمالوط لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين

دائرة مركز مغاغة لها 4 مقاعد ويتنافس عليها 8 مرشحين

دائرة مركز أبو قرقاص لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة مركز ملوي لها 3 مقاعد يتنافس عليه 6 مرشحين

دائرة مركز دير مواس لها مقعد واحد ولم يحسم بعد موعد انتخاباتها

-محافظة أسيوط مخصص لها 12 مقعد1

-دائرة أول أسيوط لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين

-دائرة مركز القوصية لها 4 مقاعد ويتنافس عليها 8 مرشحين

-دائرة الفتح لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين

-دائرة مركز ابوتيج لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين

-محافظة سوهاج مخصص لها 14 مقعدا

دائرة مركز سوهاج لها مقعدين ويتنافس عليه 4

دائرة مركز أخميم لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة المراغة لها مقعد ويتنافس عليه اثنين

دائرة طهطا لها 3 مقاعد ويتنافس عليه 6 مرشحين

دائرة مركز جرجا لها مقعدين ويتنافس عليه 4

دائرة مركز المنشأة لها مقعد ويتنافس عليه 2

دائرة مركز البلينا لها 4 مقاعد ويتنافس عليها 2

دائرة دار السلام لها مقعد ويتنافس عليه 2

محافظة قنا مخصص لها 9 مقاعد

دائرة مركز قنا لها مقعدين ويتنافس عليه 4

دائرة مركز قوص لها مقعدين ويتنافس عليه 4

دائرة نجع حمادى لها 3 مقاعد يتنافس عليه 6 مقاعد

دائرة أبو تشت لها مقعدين يتنافس عليه 4 مرشحين

محافظة الأقصر مخصص لها 3 مقاعد

دائرة قسم الأقصر لها مقعد يتنافس عليه 2

دائرة مركز القرنة لها مقعد يتنافس عليه 2

دائرة مركز إسنا لها مقعد يتنافس عليه 2

محافظة الوادى الجديد مخصص لها مقعدين

دائرة قسم الخارجة لها مقعد ويتنافس عليه 2

دائرة مركز الداخلة لها مقعد ويتنافس عليه 2

محافظة بنى سويف لها 8 مقاعد وعدد الدوائر الانتخابية 4:

دائرة مركز بنى سويف لها مقعدين يتنافس عليها 4

دائرة مركز ناصر والواسطى لها مقعدين بتنافس عليها 4

دائرة مركز إهناسيا لها مقعد يتنافس 2

دائرة مركز ببا والفشن وسمسطا لها 3 مقاعد يتنافس عليها 6 مرشحين