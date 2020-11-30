شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تخطط لإنهاء تنفيذ أول مركز لوجستى بـ6 أكتوبر نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل أنها تخطط لإنهاء تنفيذ مشروع إنجاز أول مركز لوجستى وميناء جاف فى مدينة 6 أكتوبر مع نهاية 2021، من خلال وضع برنامج زمنى مضغوط لإنجاز هذا المشروع وتنفيذه على مرحلة واحدة بدلا من مرحلتين.

وأضافت وزارة النقل أن ميناء 6 أكتوبر سيقام على مساحة 300 فدان، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار، ويهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق.

ومخطط ربط هذا المشروع بشبكة السكك الحديدية بما يمكن نقل البضائع إليه من الموانئ البحرية عبر القطارات لإعادة توزيعها بسيارات النقل والشاحنات داخل القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة.