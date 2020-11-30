شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يفتتح 3 فصول للاستزراع السمكي يمدرسة فوه الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشى، معرض «شتاء دافئ» بمدرسة فوه الإعدادية للبنات، وتفقد معرض المجال صناعي، ومعمل الصوتيات ومعرض التربية الفنية والمكتبة ونادي العلوم، واستمع لعرض فقرتين لطالبات المدرسة «فوه بلدي وأغنية وطنية».

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وسلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والمهندس وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور أحمد وعيوع، مدير إدارة فوه التعليمية.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ 3 فصول للاستزراع السمكي بمدرسة فوه الزراعية، وأبدى إعجابه بالصوب الزراعية بالمدرسة، والمساحات الخضراء بها، وتعدد أنواع النباتات، وحوض الاستزراع السمكي بالمدرسة.

وأكد المحافظ أن اهتمام تعليم كفر الشيخ بالمساهمة المجتمعية وبالتكافل الاجتماعي عمل يستحق التقدير بتوفير الملابس والمواد الغذائية للطلاب المنتمين لأسر فقيرة مجاناً، مشيداً بقيادات التربية والتعليم برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبالطلاب والطالبات المساهمين في المعارض المجانية التي تشهدها المدارس.

وأضاف أن المحافظة تهتم بربط التعليم بسوق العمل، وخاصة التعليم الفني، مؤكداً أنه افتتح 3 فصول للاستزراع السمكي لتوفير فرص عمل للخريجين إما للعمل في مزرعة غليون السمكية أو في مزارع المحافظة أو العمل في المزارع الخاصة، وسيتم افتتاح مدارس للتعدين لتأهيل الطلاب للعمل في المشروع القومي استخلاص المعادن والعناصر المشعة من الرمال السوداء.