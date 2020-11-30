شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارة تحمل 9 أطنان سكر تمويني غير صالح للاستهلاك الآدمي في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مديرية التموين بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة، من ضبط سيارة نقل تحمل سكر تمويني تم فحصه بمعرفة مفتش الأغذية، وتبين أنه متغير في الخواص والرائحة ووجود مواد غريبة داخل الاكياس وغير صالح للاستهلاك الآدمي.
وبناء عليه تم التحفظ على السيارة وسائقها والكمية التي عليها من سكر تمويني تقدر بـ9 أطنان.
وتحرر المحضر رقم 7520 جنح أ. د .ط القرنة ضد أ. م. ج وللعرض على النيابة العامة.
وتؤكد المديرية أنها تقوم بكامل طاقتها للعمل على ضبط كل ما هو مخالف ووأد كل محاولات الغش التجاري والتدليس حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين وأنه تم الضبط قبل التداول بالاسواق والوصول للمستهلكين وسيتم التصدي بكل حسم ضد كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بمقدرات المواطنين.
كما تؤكد المديرية عدم وجود أي أوراق أو أذون صرف لهذه الكمية المضبوطة من الشركة المصرية اثناء الضبط.
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