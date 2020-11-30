الارشيف / أخبار مصر

ضبط سيارة تحمل 9 أطنان سكر تمويني غير صالح للاستهلاك الآدمي في الأقصر

0 نشر
المصري اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارة تحمل 9 أطنان سكر تمويني غير صالح للاستهلاك الآدمي في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية التموين بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة، من ضبط سيارة نقل تحمل سكر تمويني تم فحصه بمعرفة مفتش الأغذية، وتبين أنه متغير في الخواص والرائحة ووجود مواد غريبة داخل الاكياس وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وبناء عليه تم التحفظ على السيارة وسائقها والكمية التي عليها من سكر تمويني تقدر بـ9 أطنان.

وتحرر المحضر رقم 7520 جنح أ. د .ط القرنة ضد أ. م. ج وللعرض على النيابة العامة.

وتؤكد المديرية أنها تقوم بكامل طاقتها للعمل على ضبط كل ما هو مخالف ووأد كل محاولات الغش التجاري والتدليس حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين وأنه تم الضبط قبل التداول بالاسواق والوصول للمستهلكين وسيتم التصدي بكل حسم ضد كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بمقدرات المواطنين.

كما تؤكد المديرية عدم وجود أي أوراق أو أذون صرف لهذه الكمية المضبوطة من الشركة المصرية اثناء الضبط.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    115,183

  • تعافي

    102,490

  • وفيات

    6,621

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط سيارة تحمل 9 أطنان سكر تمويني غير صالح للاستهلاك الآدمي في الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا