شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة عدم الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه يعاقب بالحبس والغرامة من يعلم بأى مخالفة لتوصيل التيار الكهربائى ولم يبادر بالإبلاغ عن هذه المخالفات، وتطبق عليه القوانين والقواعد.

وحدد قانون الكهرباء عقوبة وغرامة سرقات التيار الكهربائى والتى تشمل :

- تتم مطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

- فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.

ويعتبر المواطن هو المتضرر الأول من سرقات التيار الكهربائى لهذه الأسباب:

- زيادة الفقد الفنى فى التيار الكهربائي.

- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

- تذبذب فى الجهد الكهربائي.

- حدوث ماس كهربائى وتلف الأجهزة الكهربائية.

- التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء.