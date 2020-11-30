شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة القرآن الكريم تبث اليوم تلاوة نادرة لعبد الباسط عبد الصمد فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور حسن مدني، رئيس إذاعة القرآن الكريم، بتعديل خريطة إذاعة اليوم الإثنين 30 نوفمبر الذى يوافق الذكرى رقم 32 على رحيل القارئ عبد الباسط عبد الصمد، ليذاع أول نصف ساعة تلاوة مرتلة برواية ورش عن نافع المدنى لأول مرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد نوار رئيس الإذاعة.

وقام "مدني" بكتابة الاسكربت الخاص الذي يسبق هذه التلاوة، كما يذاع قبل التلاوة -التى ستكون عقب أذان الظهر مباشرة- تقدمة التلاوة للشيخ محمود برانق ليتعرف المستمع على الفروق بين تلاوة ورش عن نافع والتلاوات الأخرى خاصة حفص عن عاصم الراوية الشهيرة التى يُستمع إليها فى مصر.

وكانت أسرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قد أهدت الإذاعة الأسبوع قبل الماضي المصحف المرتل كاملا برواية ورش عن نافع، وبدأت لجنة القراء والمبتهلون الموحدة بالهيئة الوطنية للإعلام فى الاستماع إليها الأسبوع الماضى.