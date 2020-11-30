درجة الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 30/11/2020 بمحافظات مصر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد اليوم شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الشمالية، مائلا للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.