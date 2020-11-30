شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لتلقى أوراق الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات والمعاهد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة الدكتورة رشا كمال، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين استقبال الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر حتى يوم اليوم الاثنين، فى إطار مبادة "ادرس فى مصر".

واتخذت وزارة التعليم العالى عددا من الإجراءات لتسهيل التقديم للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعى الجديد 2020/2021، وذلك فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر" لتقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين بصورة تليق بمكانة مصر بين دول العالم.

كما حددت بعض الإجراءات للطلاب الوافدين، ومن أهم هذه الإجراءات، قيام الطالب بالتسجيل على موقع الوافدين www.wafeden.gov.eg وإرفاق صورة جواز السفر والشهادة فقط، بالإضافة إلى إتاحة الدفع الإلكترونى وإرسال ملفات الطلاب بواسطة البريد السريع للتغلب على ما سببته الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا ( COVID-19 ) من تقييد حرية التنقل بين البلاد وذلك لحفظ أماكن الطلاب للدراسة خلال العام الجامعى 2020/2021.

بالإضافة إلى السياسات التى اعتمدتها الوزارة للتسهيل على الطلاب الوافدين وتشجيعهم على التقدم للدراسة فى مصر.

وفى سابقة الأولى من نوعها يتم إعلان نتائج القبول خلال 3 إلى 6 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وحصول الطالب على الرغبة الأولى طالما كان مستوفياً لشروط الالتحاق بالإضافة إلى زيادة نسب استيعاب الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية والسماح لهم بالتحويل من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية، بجانب بسرعة إنشاء إدارات لرعاية الوافدين بالجامعات المصرية لتقديم كل أوجه الرعاية المطلوبة للطلاب بعد قبولهم.

وخصصت إدارة الوافدين رقم 01098257891 للتواصل والإجابة على الاستفسارات من خلال تطبيق (واتس أب)، هذا بالإضافة إلى رقم الخط الساخن 19064 والذى متاح الاتصال به من كافة بلاد العالم وليس من داخل مصر فقط، بجانب إتاحة العديد من وسائل التواصل الاجتماعى لاستخدامها فى التواصل مع الطلاب.

وحددت إدارة الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الأوراق المطلوبة للتقديم، وهي: -

1- أصل شهادة الثانوية موثقة ومصدقة من السفارة المصرية.

2- صورة جواز السفر (ساري).

3-صورة شهادة الميلاد.

4-عدد 7صور شخصية 4*6 سم.

5- سداد المبلغ المستحق المثبت بالترشيح المبدئي. (خدمات التنسيق +حداثة المؤهل ).