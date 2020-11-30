شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا يوجد مجال لإغلاق المدارس.. ولن نجرى الأبحاث مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل يومياً على زيادة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على عناصر المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن رواد السوشيال ميديا يستخدمون 4 كلمات حالياً وهى شغلهم الشغال مثل الإغلاق والحذف والتعقيم والأبحاث، وهذه كلمات لأشخاص لا يريدون أن تستمر منظومة التعليم.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن وظيفة الدولة إتاحة تعليم جيد والوزارة تعمل على الحفاظ، مشيراً إلى أن مصادر التعلم كثيرة لمن يختار التعليم المنزلي والمنصات التعليمية في المنازل، كما أن إغلاق المدارس ليس حلاً، ولم أتحدث عن الإغلاق والسنة الدراسية ستستكمل تعليمياً.

وأكمل وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لن تجرى أبحاثاً لأنه أسيء استخدامها، قائلا: "في ناس على يويتوب بتنزل فيديوهات ويريدون الاشتراك من المواطنين في قنواتهم، ومنهم العشرات يكسبون رزقهم من تلك الأخبار المغلوطة عبر الفيديوهات التى تنتشر وتتحدث عن التعليم".