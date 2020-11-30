"لم أكن مصيبًا".. أحمد المسلماني يعتذر على الهواء لمبارك وأسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قدم الكاتب الإعلامي أحمد المسلماني، اعتذارًا على الهواء للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته، لافتًا إلى أنه تأثر في بعض الموضوعات التي قدمها في هذا الصدد، بما نشر في عدد من التقارير الصحفية، التي كتبت وكأن من كتبوها يمتلكون أدلة إدانة الرئيس الأسبق.

وقال "المسلماني" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، إن الأمر الأول الذي يعتذر فيه للرئيس مبارك هو حديثه في برنامجه "الطبعة الأولى" عن مقبرته، لافتًا إلى أنه استقى معلوماته في هذا الأمر من الكاتب الكبير أحمد رجب صاحب مقال "نص كلمة" الذي تحدث فيه عن التكلفة الكبيرة للمقبرة، مشيرًا إلى أنه لم يعتد الحديث عن مثل تلك الأمور بسبب تربيته الريفية لكنه استند إلى مظلة الكاتب الكبير أحمد رجب، وأدرك فيما بعد أنه لم يكن مصيبًا في هذا التناول.

كما قدم المسلماني اعتذارًا لأسرة مبارك لحديثه عن ثروة الرئيس الراحل وأسرته، مؤكدًا أنه استند إلى تقارير صحفية نشرت في صحيفتين مصريتين، وتحدث عن تلك الثروة في برنامجه، دون أن يتأكد من صحة تلك التقارير الصحفية، ودون أن يركز في أن أصحاب تلك التقارير لهم أهوائهم الشخصية.

وكشف المسلماني، أسباب عدم ظهوره خلال أيام ثورة 25 يناير وتوقف حلقات برنامجه "الطبعة الأولى" الذي كان يعرض على قناة دريم، لافتًا إلى أنه لم يقدم البرنامج خلال تلك الفترة لقراءة المشهد واسكتمال الصورة حتى يستطيع أن يقدم تحليلًا دقيقًا وعميقًا للأحداث.

وأضاف "المسلماني" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن رسالته الفكرية تحتم عليه أن يتعامل بخلق، وأن يتأكد من كل معلومة قبل أن يقدمها للمشاهد، وألا يأخذ موقفًا أو قرارًا بدون اكتمال الصورة، مشيرًا إلى أنه أن لا يبدي رأي أفضل من أي يبدي آخر خاطئ.

وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة كان موجودًا وقريبًا من السياسة خلال فترة أحداث يناير، أكثر من عمله بالتحليل السياسي، لافتًا إلى أن مؤسسات الدولة عجزت خلال تلك الفترة في فهم ما يحدث، ففضل أن يقرأ المشهد بعناية قبل أن يقدم تحليله السياسي.

وأوضح أن توقف برنامجه خلال ثورة يناير لم يكن هروبًا ولا ركوبًا على الموجة أو انتظار الطرف المنتصر للانضمام له، بقدر ما كان لقراءة المشهد بتمعن لتقديم معلومة دقيقة.

وأكد المسلماني، أن برنامجه السابق "الطبعة الأولى" والذي كان يعرض على قناة دريم، أغلق مرتين في عهد الرئيس مبارك، وتم توجيه النقد له في مجلس الشعب، لافتًا إلى أنه كان على خصومة فكرية مع نظام الرئيس مبارك، وكثيرًا ما كان يوجه النقد لنظامه خلال فترة حكمه لكنه كاتن يوجه نقدًا فكريًا علميًا.

وأضاف "المسلماني" خلال اللقاء مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن الرئيس مبارك كان لديه قطيعة مع المثقفين، وكان وسيطه في التعامل معهم الدكتور أسامة الباز.

وأشار إلى أنه لابد من التفرقة بين نظام مبارك وشخصه وأبنائه، موضحًا أنه كثيرًا ما اكن يوجه النقد للنظام.