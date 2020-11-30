مصدر قضائي: لجنة الزمالك المؤقتة تتسلم مهام إدارة النادي غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي، أن اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك ستتولى غدًا الإثنين، مهام إدارة النادي بشكل رسمي للوقوف على أوضاعه الداخلية واحتياجات فريق الكرة.

وعينت وزارة الرياضة المستشار أحمد بكري محمد حميدة رئيسًا للنادي بصورة مؤقتة.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن لجنة من مديرية الشباب والرياضة، ستتسلم النادي بشكل مباشر من المديرين المالي والتنفيذي الحاليين، على أن تقوم بدورها بتسليم النادي إلى اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد بكري.

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الوزير أشرف صبحي قررت إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب وجود مخالفات مالية، مع استبعاد مجلس إدارة القلعة البيضاء مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه النتائج.

ومن المقرر أن يتواجد في عضوية اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الثنائي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف، والمحامي العام الأول محمد سيد عطية علي أحمد.

وأكد المستشار أحمد بكري، في تصريحات لقناة "صدى البلد"، أن اللجنة المؤقتة جاءت للإصلاح، مشيراً إلى عدم نيتهم تغيير الجهاز الفني لفريق الكرة.

وقال بكري: "تلقيت اتصال من وزير الرياضة وعرض عليَ تولي المنصب وقبلت خوض هذه المغامرة لأن نادي الزمالك مثقل بالأعباء والمشاكل ويحتاج مجهود جبار لنصحح الأوضاع، وطبقا للائحة النادي فإنه عند إخلاء مجلس الإدارة وعدم وجود هذا المجلس، يتم تعيين لجنة مؤقتة من 3 قضاة حاليين أو سابقين".