شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد 44.. «أطباء الدقهلية» تنعى الدكتور أحمد الباز بعد وفاته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت نقابة أطباء الدقهلية، الأحد، وفاة الدكتور أحمد الباز استشاري أمراض الباطنة ومدير وحدة الجنينة سابقا، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أسامه الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، أن الدكتور أحمد الباز اصيب بفيروس كورونا أثناء ممارسة عمله ودخل عزل مستشفى الجامعة يوم الثلاثاء الماضى وتوفى به صباح اليوم ليرتفع بذلك عدد شهداء نقابة أطباء الدقهلية إلى 44 شهيد بسبب كورونا.

وأضاف أنه تم ضم اسم الطبيب أحمد الباز إلى «قائمة الشرف لأطباء الواجب»، ليصل عدد المقيدين بها إلى 44 طبيباً، والتي تم إعلانها من قبل النقابة، لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.

ودعى نقيب الأطباء، جموع الأطباء بنطاق المحافظة بإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء العمل للحفاظ على أنفسهم وأسرهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.