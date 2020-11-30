شكرا لقرائتكم خبر عن فنانو العرب يرحبون بعودة تركي آل الشيخ سالمًا إلى أرض السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب عدد من الفنانين العرب بعودة المستشار تركي آل الشيخ إلى المملكة العربية السعودية ومنهم محمد عبده، وعبادى الجوهر، رابح صقر، راشد الماجد، نوال الكويتية، أصالة، نبيل شعيل، عاصى الجلانى، صابر الرباعى، جورج وسوف، مروان خورى، وليد توفيق، حسين الجسمى، نجوى كرم، ديانا حداد، كاظم الساهر، سعد لمجرد، نانسى عجرم، أحلام، راغب علامة، رامى عياش، ميريام فارس، أحمد عدوية، الإعلامى عمرو أديب.

وتمنى جميعهم لـ"آل الشيخ" السلامة والصحة، مؤكدين سعادتهم بعودته إلى بلاده، فيما أهدى بعضهم له بعض الأغاني.