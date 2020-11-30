شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري لشؤون السياحة» يناقش أزمة القطاع في ظل الموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون السياحية اجتماعا برئاسة الدكتور حازم عطية الله، وبحضور أمين عام المجلس، والدكتور زين الشيخ، وذلك لمناقشة الوضع الراهن لصناعه السياحه المصرية، في ظل دخول العالم المرحله الثانيه من تفشي فيروس كورونا، وتأثير ذلك سواء على الحركة السياحية الدولية أو الداخلية.

وشارك في الاجتماع أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، بدعوة من المجلس حيث أوضح الدور الذي قام به الاتحاد منذ تفشي هذا الوباء، وما يقوم به في الوقت الحالي من إجراءات مسانده للقطاع السياحي.

وتطرّق الاجتماع أولا لموضوع البحث عن سبل وبدائل للحركة السياحية الدولية، والتي بات من الواضح التباطؤ الكبير لحركتها حيث طرحت كافة الآراء والأفكار لتشجيع السياحة الداخلية دعمًا لهذه الصناعة من خلال إعداد العديد من البرامج السياحية تلبية لاحتياجات طوائف المجتمع المختلفة يشارك في إعدادها شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران وهيئة السكك الحديدية والنقل البري، بحيث يمكن تنفيذها بالفعل على أرض الواقع مع أهمية إعادة النظر في الضرائب التي تحصل من كافة الجهات المشاركة في تنفيذ هذه البرامج.