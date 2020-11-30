شكرا لقرائتكم خبر عن لمتابعة النظافة بحي ثالث.. جولة ليلية لنائب محافظ الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الاسماعيلية، جولة ليلية مفاجئة لتفقد الخدمات بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

تفقد عصام اعمال النظافة وفرق العمل في تجمعات القمامة في مناطق تجمع الدواجن وأمام مدرسة الفاروق عمر وخلف منطقة الملابس الجاهزة وجوار النادي النوبي ودار الأيتام.

وأشاد عصام بأداء المتابعة وسرعة الاستجابة بالحي، فيما أبدى عدة ملحوظات لتلافيها خلال الفتره القادمة من أجل تحسين الأداء وعدم تراكم أي قمامة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنيين بالحي والتفاعل معها ميدانيًا.

ورافق المهندس أحمد عصام، اللواء عادل الألفي، رئيس الحي، الذي أكد أن منظومة النظافة بالحى تعمل على مدار 24 ساعة من خلال معدات وأفراد الحملة الميكانيكية بالحي، وأنه يتم تقييم موقف دوري لتحديد أي احتياجات لزيادة كفاءة العمل.

واستمع عصام لبعض الشكاوي عن المعوقات التي تواجهه أطقم الحي خلال أعمالهم اليومية.

المهندس احمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية ورئيس حى ثالث اللواء عادل الالفى خلال جولة ليلية لتفقد النظافة

رفع القمامة ليلا بحى ثالث الاسماعيلية