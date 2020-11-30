شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة أسوان الأزهرية تنظم الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت اليوم في قاعة الإمام الشعراوي بأسوان، مسابقة الملتقى الفكري، للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بنين على مستوى معاهد منطقة أسوان الأزهرية.

وشارك في المسابقة الطلاب المتفوقون والحاصلون على 85% فأكثر في العام الماضي، من خلال تقديم بحث علمي، والاختبار في الحاسب آلي، والأحداث الجارية، والمعلومات العامة، وعمل لوحات ومطويات.

وأسفرت المسابقة في المرحلة الابتدائية عن فوز الطالب طه محمد بالمركز الأول، معهد الجزيرة وفى المرحلة الإعدادية فاز الطالب زياد مصطفى، بالمركز الأول، معهد ادفو وفى المرحلة الثانوية فاز الطالب طه محمود، بالمركز الأول معهد الإمام متولي الشعراوي.

وجرى تكريم الفائزين بشهادات تقدير وجوائز مالية تحت رعاية فضيلة الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس المنطقة، ومحمود أحمد، الوكيل الثقافي للمنطقة.