شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المكتب الفني لـ«المهندسين» يصدر بيانًا بشأن مستشفى النقابة في بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين القصة الكاملة لمستشفي بدر، وذلك ردا على الانتقادات التي أشيعت حول المشروع ووصفه بـ«الحلم الضائع».

وقال الدكتور حماد عبدالله، رئيس المكتب الفني لنقابة المهندسين، في بيان، الأحد: «أعتاد بعض المهندسين خلال الآونة الاخيرة انتقاد أداء المجلس الحالي والهجوم على كافة الافكار دون تحرى الدقة وهذا ما نفاه تماما الدكتور حماد مؤكدا ان قرار تحويل مستشفى بدر المهندسين من مشروع قائم على التبرعات إلى مشروع استثماري تم اتخاذه بداية عام 2018 ( فترة تولى المجلس السابق )».

أضاف: «بدأ مشروع مستشفى بدر المهندسين كفكرة وبفضل الله وجهد مجموعة العمل تم استخراج جميع الموافقات من وزارة الصحة والبيئة وبحوث الاسكان وحتى Jic من ( الولايات المتحدة الامريكية ) وذلك بالجهود الذاتية دون تكليف صندوق النقابة أية اتعاب ولكن عند وضع دراسة الجدوى لم توفر الدراسة اللازمة لتسويق المستشفى وتم اتخاذ قرار بإجماع المؤسسين ( 75 عضو ) بتحويل المشروع من مشروع قائم على التبرعات إلى مشروع استثماري حيث ثبت ان التبرعات للجهات المؤسسية مثل «النقابات والنوادي وغيرهم» لا يمكن ان تغطى بالتبرعات وتم استكمال اجراءات استخراج التراخيص والحصول عليها في 23 نوفمبر 2020 ( خلال المجلس الحالي)».

واشار حماد لجهود المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، في «استرداد ارض المستشفى بعد قيام جهاز تعمير ( بدر ) بسحبها لانقضاء الفترة القانونية للتخصيص واستخراج رخصة البناء يوم 23 نوفمبر 2020 بعد جهود رائعة بذلت على مدى ثلاث سنوات من مجموعة من الاساتذة والمهندسون المؤمنون بالعمل العام والمنتمين مهنيا لنقابة المهندسين وكذلك دور المكتب الفني الذي انشاءه النقيب العام وتمكن بأعضائه الثمانية من الاساتذة والوزراء السابقين من المهندسين المشهود لهم بكفاءة الادارة والعمل العام واستطاعوا ان يضعوا مشروع المستشفى وغيرها من المشروعات المتوقفة منذ زمن طويل على المسار الصحيح لبداية العمل فيها».

وتابع قائلًا: «كما تم اتخاذ قرار سيعرض على المجلس الاعلى القادم بفتح اكتتاب عام لمهندسي مصر ( 800الف مهندس ) وكذلك موظفي النقابة العامة والنقابات الفرعية في تغطية اسهم الشركة القابضة لاستثمارات المهندسين في جميع الانشطة الاقتصادية ومنها ( ارض سيتي ستارز، مستشفى بدر، كفر ربيع ويرهم ) مع مستثمر رئيسي ستدعو اليه الشركة المنشأة عن طريق المناقصة الحرة المفتوحة امام مستثمري مصر والعالم مما يعود على جموع المهندسين بالخير ويتم ضخها في صندوق المعاشات ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمهندسين».

وناشد حماد جموع المهندسين «عدم الانسياق وراء إلصاق الاتهامات وان ما يتم تداوله من بعض الزملاء المهندسين عاري تماما من الصحة وغير مستقيمة الهدف والغرض منها التأثير السلبى على أداء المجلس الحالي وتوجيه الرأي العام الهندسي لصندوق الانتخابات مؤكدا ان مجلس نقابة المهندسين والمكتب الفني يعملون على قلب رجل واحد للارتقاء بالمهنة وخدمة جموع المهندسين».