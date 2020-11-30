شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش خطة التأمين الصحي للكشف عن «فيروس سي» لـ«أولى إعدادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، مع مدير فرع هيئة التأمين الصحي خطة استعدادات الفرع الخاصة بالمبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الاول الإعدادي، والتي من المقرر انطلاقها الأول من ديسمبر2020، وتستهدف أكثر من 67 ألف طالباً وطالبة بمختلف المدارس العامة والأزهرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

أوضح الدكتور حسن سليمان مدير عام فرع التأمين الصحي أن الفرع قد أتم استعداداته لبدء الحملة خاصة فيما يتعلق بتوفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة وتدريب وتجهيز الفرق المشاركة في المبادرة والبالغ عددها 15 فريق، لإجراء المسح في 422 مدرسة إعدادي و120 معهد أزهري إعدادي بإجمالي مستهدف 67 ألف و62 طالبا وطالبة.

وأضاف مدير الفرع أنه تم اليوم عقد تدريب لجميع الفرق المشاركة في الحملة، والتي تضمنت التدريب على استخدام الكواشف، والإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى وكيفية التسجيل، بمشاركة وتحت إشراف أطباء والتنفيذيين من التأمين الصحي.