شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» توافق على تعديل الشكل التعاقدي لـ2949 من العاملين المؤقتين بـ«الأعلى للآثار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت وزارة المالية على تعديل الشكل التعاقدي لـ ٢٩٤٩ من المؤقتين بالمجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس نقلاً إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس، مع الموافقة أيضا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

وأوضح أحمد رحيمة، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، في بيان، الأحد، أنه في ضوء ما سبق، أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارًا بتشكيل لجنة لتحرير العقود للمذكورين ممن تضمنتهم الموافقة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ مباشرة أعمالها خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من إعداد التجهيزات اللازمة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بمقر عمل اللجنة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في ضوء نتائج دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنتهية خلال الشهر الماضي.