شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يبحث آليات التواصل مع المواطنين لمواجهة الموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، الأحد، اجتماعًا لوضع آليات التواصل مع المواطنين لمواجهة الموجة الثانية من أزمة فيروس كورونا المستجد.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور علاء غفير، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بسوهاج، والدكتور إيهاب يوسف، مدير مركز المعلومات ومسئول غرفة كورونا بالمديرية، ومدير إدارة الأزمات بالديوان العام، ومدير إدارة خدمة المواطنين، وممثلي البوابة الإلكترونية، والعلاقات العامة بالمحافظة .

ووجه نائب المحافظ، بتفعيل فريق عمل مكون من المحافظة ومديرية الصحة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بفيروس «كورونا»، والتنسيق مع الجهات المختصة، ونشر أرقام الطوارئ على صفحات المحافظة الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي .

وأشار القاضى إلى أن الخطوط الساخنة للتواصل مع المواطنين هي: الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، والخط الساخن لوزارة الصحة 15335 و105، والخط الساخن لإدارة الأزمات بالمحافظة 114، والخط الساخن لمديرية الصحة بسوهاج 0934594270، والخط الساخن لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة 01126615766.