شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنمية التجارة الداخلية: ملف التموين يمثل خمس الاقتصاد القومى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن ملف التموين والتجارة الداخلية يمثل خمس الاقتصاد القومى لمصر، فلو تحدثنا عن أن إجمالى الناتج المحلى 5.7 ترليون جنيه، فيمثل قطاع التجارة منه 1.2 ترليون جنيه، كما أن قطاع التجارة يعد ثانى أفضل قطاع من حيث معدلات النمو، فمعدلات النمو فى قطاع التجارة 12%.

وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال حلوله ضيفا، اليوم الأحد، على برنامج المواجهة، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى على فضائية إكسترا نيوز، أن قطاع التجارة يعد قطاعا حيويا، وقطاعا اقتصاديا مفصليا فى الدولة المصرية، فملف السلع والغذاء هو أمن اقتصادى، لذلك الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى اهتماما كبيرا للغاية بتواجد السلع وإتاحتها، وأن يكون لها مخزون أمن يفى باحتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن حتى الدول الكبيرة احتفاظها بالمخزون الخاص بها يكون لشهرين فقط، فعندما نصل نحن إلى احتياطى أمن لـ8 أشهر فنكون 4 أضعاف متوسطات الاحتياطى على مستوى العالم، ما يتطلب أن يكون لدى مصر سلاسل إمداد قوية، وتنوع فى مصادر السلع، وأن أكبر دليل على نجاح الدولة فى إدارة هذه المنظومة الاقتصادية فى ظل أزمة كورونا أنه لم يشعر المواطن بأى نقص فى أى سلعة، أو فى أى تحركات سعرية.