شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: مصر تستضيف أكبر مؤتمر لمكافحة الفساد ديسمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة غادة والى ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ،المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا ، أن مصر ستستضيف مؤتمر دولي لمكافحة الفساد في ديسمبر القادم ليكون المؤتمر الأكبر في مكافحة الفساد و الذى يعقد كل عامين لرسم خارطة طريق للاتفاقيات الدولية الملزمة لمكافحة الفساد ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر بمكافحة الفساد.

وأضافت غادة الى ، مع الإعلامية لميس الحديدى ، مساء اليوم الأحد في برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على قناة "ON" : " أن مصر لديها وحدة قوية لمكافحة غسيل الأموال ، مؤكدة أن مصر من أكثر الدول التي تتخذ إجراءات جادة وجيدة ولديها تشريعات قوية لمكافحة الفساد .