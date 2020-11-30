شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكندا: مشاركتى بندوة التضامن مع الفلسطينيين تؤكد دعم مصر للحقوق الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير مصر لدى كندا أحمد أبو زيد، أن مشاركته اليوم /الأحد/ في الندوة الافتراضية التي نظمتها مجموعة الصداقة الكندية الفلسطينية في البرلمان الكندي، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تؤكد مجددًا دعم مصر الكامل والتاريخي للحقوق الفلسطينية، وتشجيعها للحكومة الكندية على إظهار المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين.

وقد ألقت الكلمة الرئيسية في الندوة الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحضور عدد من أعضاء مجلسي العموم والشيوخ الكنديين، وأساتذة القانون الدولي والسفراء المعتمدين لدى كندا، بالإضافة إلى رئيس لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالأمم المتحدة.

واستعرضت عشراوي المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وما يتعرض له من محاولات مستمرة على مدى أكثر من نصف قرن للاستيلاء على أرضه وموارده وتاريخه، وإرغامه على التعامل مع الحاضر باعتباره الأمر الواقع ونسيان حقوقه التاريخية.

وتناولت الندوة سبل إظهار التضامن الدولي مع الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.