شكرا لقرائتكم خبر عن فريقا "النقل" و"الثقافة" يلتقيان بنهائى دورى الوزارات الأول للكرة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي غدا فريق ديوان عام وزارة النقل مع فريق ديوان عام وزارة الثقافة في المباراة النهائية لدوري الوزارات الأول للكرة الخماسية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة وحيث ستقام المباراه على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي .

قالت وزارة النقل، فى بيان داعم لفريقها، إن مشوار فريق ديوان وزارة النقل شهد انتصارات كبيره خلال مشاركته في مبارايات المجموعة الثالثة حيث تمكن الفريق من الفوز علي وزارة المالية 4 / 2 ، وعلى فريق وزارة التعليم العالي 5 / 0 و علي فريق وزارة الصحة 5 / 1 ، وفريق المجالس النيابية 2 / 0 بالإنسحاب ، وفريق وزارة التجارة والصناعة 3 / 1.

ثم إلتقى الفريق بدور الثمانيه مع وزارة الإتصالات ليتمكن من العبور إلي الدور قبل النهائي بنتيجة 2 / 0 لمواجهة فريق وزارة التموين حيث إستطاع فريق وزارة النقل الفوز بنتيجة 3 / 0 ليصل إلى المباراة النهائية مع وزارة الثقافة.