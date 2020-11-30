شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد القلب: 20% من متعافى كورونا يعانون من ضعف عضلة القلب.. والنسبة أقل بمصر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن الإحصائيات على كل الأعمار تؤثر على كفاءة القلب، خاصة من المرضى الذين يدخلون الرعاية المركزة، مشددا على أن المطلوب من بعد التعافى أنه يعمل موجات صوتية على عضلة القلب.
وأشار إلى أن معهد القلب أجرى في 2019 عدد 17600 حالة قسطرة، و2500 حالة قلب مفتوح، لافتا إلى أن عملية القلب المفتوح تتعدى 48 ألف جنيه، والقسطرة 2000 جنيه بخلاف أتعاب الأطباء، والدعامة تكلف 18 ألف جنيه ولو دعامتين 25 ألف جنيه، مؤكدا: "معهد القلب وكل المستشفيات الحكومية بتركب أحسن دعامات في العالم".
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