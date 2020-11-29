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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يوافق على تغطية مسقى «معاذ» و«إسحاق» بالقنطرة غرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، موافقته على استكمال تغطية منطقتي مسقى خليج معاذ بقرية البياضية ومسقى خليج إسحاق بنطاق القنطرة غرب.
صرح بذلك اللواء أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، الأحد، مشيرًا إلى أن المحافظ يتابع بنفسه أعمال التغطية، للحفاظ على البيئة بالمنطقة وتوفير جو صحى للمواطنين، وحماية الأطفال من المجاري المائية، مع تأمين وصول المياه للمصارف والترع المحددة.
وقال «شعيب» إن أعمال تغطيه خليج إسحاق بمدينة القنطرة غرب، والتي تم البدء فيها بطول ١٢٠ متر ضمن أعمال الخطة الاستثمارية، حيث شملت الأعمال التغطية بمواسير خرسانية قطر 1 متر ووضع طبقه من الرمال لتأسيس الطريق وبما لا يعوق أي توسعات وفتح طرق مستقبلًا.
وأضاف أنه تم البدء في اعمال تغطية خليج معاز بن جبل بقرية البياضية، بمسافة ١٨٠ مترًا، علاوة على خدمة المشروعات التنموية والاقتصادية وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات .
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