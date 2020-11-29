شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة الصوت والضوء: 60 مليون جنيه تكلفة مشروع إضاءة ميدان التحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالعزيز، رئيس شركة الصوت والضوء، أن الشركة انتهت من إضاء ميدان التحرير بالكامل، بتكلفة تقدر بـ 60 مليون جنية، شملت كافة المباني المحيطة بالميدان والنخيل، موضحا أنه من أبرز المباني التي تم إضائتها، مبني وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية ومجمع التحرير، والمتحف المصري بالتحرير، إلى جانب النخيل، وكذلك إضاءة المنطقة المحيطة بالمسلة والكباش.

أضاف رئيس شركة الصوت والضوء لـ«المصري اليوم» أن إضاءة وتطوير ميدان التحرير مشروع حضاري مهم، موضحا إن الإضاءة تتم بشكل جمالي يهدف إلى إبراز المعالم الحضارية للميدان، لافتا إلى أن كل قطعة أو وحدة يتم إضائتها وفقا لدراسة لكل وحدة على حده، ولكن هناك تناغم بين إضاءة تلك الوحدات وبعضها البعض.

وتابع «عبدالعزيز»، أن إضاءة ميدان التحرير ليست الأخيرة، لكن هناك سلسلة من مشروعات إضاءة القاهرة من بينها القاهرة الخديوية مشيرا إلى قرب إضاءة منطقة ميدان طلعت حرب، مؤكدا أن ذلك النوع من المشروعات يعيد الوجه الحضاري لمدينة القاهرة تلك العاصمة التاريخية والحضارية في قلب العالم العربي.