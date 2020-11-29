وكيل «تعليم مطروح» يحيل مسؤولي مدرسة ابتدائي للتحقيق: «غير منضبطة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الأحد، بجولة ميدانية مفاجئة، لمتابعة انضباط الدراسة وانتظام العملية التعليمية بمدرسة المجاهد حميدة الابتدائية. وقرر وكيل الوزارة تحويل مسؤولي مدرسة المجاهد حميدة لجهات التحقيق، لعدم انضباط المدرسة، والإهمال في متابعة شرح الحصص الدراسية وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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