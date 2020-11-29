شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة بالمحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان، الأحد، تفقد القاضي، يرافقه طاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، سير العمل بإدارة خدمة المواطنين، وتابع العمل على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجها بحل جميع الشكاوى والإستجابة الفورية لشكاوى العلاج على نفقة الدولة وحالات الطوارئ، لافتا إلى أهمية الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين.

وأكد نائب المحافظ، على أهمية الإستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس «كورونا المستجد»، موجها بضرورة التعاون الكامل بين فرق العمل والتنسيق والإستعداد الدائم لمواجهة أية طوارئ.