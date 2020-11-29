شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم مطروح» يحيل مسؤولي الأمن بديوان المديرية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر عاطف سلامه، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تحويل مسئولي الامن بالإدارة التعليمية لجهات التحقيق لعدم انضباط بوابة وعدم القيام بواجباتهم الوظيفية المنوطة بهم. وأكد سلامة استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة الإدارات التعليمية وذلك لمتابعة سير العمل وضمان تحقيق الانضباط المهني والدراسي. جاء ذلك خلال جولة قام بها وكيل تعليم مطروح وهى جولة تفقدية مفاجئة بديوان إدارة مطروح التعليمية لمتابعة ورصد سير العمل بكافة الاقسام الفنية والإدارية بها. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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