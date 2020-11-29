شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «طاقة النواب»: أرسلنا طلبًا للوزير بـ«مد فترة تلقي طلبات العدادات الكودية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المجلس قرر المطالبة بمد فترة تلقي طلبات تركيب عدادات الكهرباء الكودية.

وأضافت «درويش» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن غدًا الإثنين آخر موعد للتقديم على العدادات الكودية، مشيرة إلى أنه تم إرسال طلب لمكتب وزير الكهرباء لمد فترة تلقي الطلبات لمدة شهر أو شهرين.

وأشارت إلى أن رسوم النظافة سيتم جمعها من وزارة التنمية المحلية بداية من شهر يوليو المقبل.