شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 11 شخصًا من المتهمين بالاساءة لـ"شيكابالا" فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على تصوير ونشر مقاطع فيديو تسئ إلى لاعب نادى الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، حيث تم ضبط 11 شخصًا من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو، يظهرون فيه حال تواجدهم بأحد المقابر بمنطقة إيتاى البارود بالبحيرة، وترديدهم هتافات "الفاتحة على روح أحد لاعبى الزمالك".

كما نجحت الجهود في ضبط 4 أشخاص من القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو المسىء - بإظهار كلب بأحد الميادين بالأقصر يرتدى تى شيرت نادى الزمالك والإساءة لأحد لاعبيه، وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط الأشخاص القائمين على إعداد صور تتضمن الإساءة للنادى الأهلى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.