شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يصل القاهرة.. وقمة مصرية - فلسطينية غدا بين الرئيس السيسي وعباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الأحد، مصر فى زيارة رسمية، يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان فى استقبال الرئيس الفلسطينى فى الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى، وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

ومن جانبه قال السفير دياب اللوح فى تصريحات نقلتها وكالة وفا الرسمية، أن زيارة الرئيس الفلسطينى هدفها تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية خاصة ما تمر به المنطقة من ظرف شديد الخصوصية.



وأضاف، أن لقاء قمة سيجمع الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم غد الاثنين فى إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضى دولة فلسطين التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أشاد السفير اللوح بموقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا والتى تقف بجانب الشعب الفلسطينى وقضاياه العادلة والتى اعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومى مصرى، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.

ويرافق الرئيس الفلسطينى فى الزيارة رئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.