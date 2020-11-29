شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع جهود جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المستشار محمد عبدالوهّاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض جهود جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب: إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بدعوة المستثمرين لحضور لقاء مع رئيس مصلحة الجمارك؛ لمناقشة تحديات وفرص الاستثمار، بعد غد الثلاثاء، لافتا إلى أن الاجتماع سيتم خلاله استعراض سبل التعامل مع منظومة الجمارك والتحديات التي تواجه المتعاملين معها.

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نتائج اجتماعاته مع كبرى الشركات التي تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه التقى مسئولي شركة «شنايدر إليكتريك» حيث تعتزم الشركة الاستمرار في ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع في مصانعها القائمة بالعاشر من رمضان، وخلال لقائه معهم، عرض مسئولو الشركة خطتهم لإنشاء مركز توزيع جديد لخدمة السوقين المصري والإفريقي، على مساحة 6 كم2، يوفر 270 فرصة عمل جديدة.

كما أشار رئيس الهيئة إلى لقائه مع مسئولي شركة «دانون» التي تعتزم زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث تُقدر استثماراتها حاليا بنحو 100 مليون يورو، وتوفر 3 الاف فرصة عمل، فضلا عن تقديم الدعم الفني لحوالي 20 ألف أسرة لتطوير محطات تجميع الألبان في محافظات الدلتا، وتم التأكيد على حرص الهيئة على دعم خطة الشركة للتوسع، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة التحديات التي تواجهها.

ولفت المستشار محمد عبدالوهاب إلى لقائه مع محمد كمال عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة «فودافون»، والذي تم خلاله التأكيد على حرص الهيئة على تواجد شركة «فودافون العالمية» بالسوق المصري، كما تم استعراض التحديات التي تواجه الشركة، موضحا أن الهيئة حرصت على التنسيق مع كافة الجهات المعنية بهدف تقديم الدعم اللازم للشركة في أي خطط مستقبلية للتوسع في نشاطها.

وأشار إلى أنه عقد لقاء مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين؛ لمناقشة تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وكذلك سبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين الهيئة ووكلاء المستثمرين، كما تمت مناقشة استقرار التشريعات الاستثمارية وتوحيد الإجراءات، ومواصلة رفع كفاءة تقديم الخدمات بمراكز خدمات المستثمرين.

وخلال اللقاء، أشار المستشار محمد عبدالوهاب إلى لقائه بالدكتور ربيع حسونة، رئيس الجانب اللبناني في مجلس الأعمال المصري اللبناني، والذي تم خلاله عرض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة؛ بهدف دعم الشركات لمواجهة أزمة «كورونا» ودعمها في خططتها التوسعية، لافتا إلى تأكيد رئيس الجانب اللبناني في مجلس الأعمال إلى استمرار التعاون مع هيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف رغبة العديد من الشركات اللبنانية التعرف على فرص الاستثمار بمصر في العديد من المجالات.

كما نوه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى اللقاء الذي عقده مع «سيرجي تيرينتييف»، سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، مشيرا إلى أنه اتفق مع السفير على قيام السفارة البيلاروسية بموافاة الهيئة بقائمة مستهدفة من الشركات المهتمة بالاستثمار في مصر؛ لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، فضلا عن التنسيق مع السفارة للترتيب لدعوة عدد من كبرى الشركات البيلاروسية لزيارة مصر؛ بهدف التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار، واستعراض ما تم إنجازه لتطوير البنية التحتية التي تخدم أغراض الاستثمار.

كما استعرض رئيس هيئة الاستثمار أهم ما توصل إليه خلال لقائه ممثلي غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لبحث مستقبل الاستثمارات الأمريكية بمصر، حيث تم خلال اللقاء بحث اقتراحات ممثلي الغرفة فيما يتعلق بالتعاون مع هيئة الاستثمار في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر أمام مجتمع الأعمال الأمريكي، مشيرا لتأكيد أعضاء الغرفة أنهم يقومون بشكل مستمر بالترويج للتغييرات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر، والفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في المشروعات القومية الكبرى، مشيرين إلى أن عددا من الشركات الأمريكية أعلنت عن رغبتها في زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، والتوسع في عدد من المشروعات القائمة حاليا، خاصة مع توفير أنظمة استثمارية متنوعة تناسب كافة فئات المستثمرين وتوجهاتهم.

كما أشار المستشار محمد عبدالوهاب إلى أنه تم عقد لقاء مع جمال الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة «القناة للسكر»، مؤخرا؛ لمناقشة موقف مشروع الشركة، وما تم إنجازه حتى تاريخه، موضحا أن المشروع يتضمن إنشاء مصنع على مساحة 240 فدانا، وبحلول عام 2022 سيصل المصنع إلى كامل طاقته الإنتاجية التي تبلغ 900 ألف طن سنويا من السكر الأبيض، كما يتضمن استصلاح واستزراع 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية، بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية تصل إلى مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، نوه المستشار محمد عبدالوهاب إلى نتائج زيارته لمشروع شركة «القناة للسكر» بمحافظة المنيا، وتأكيده على دعم هيئة الاستثمار لاستكمال باقي أعمال المشروع وفقا للجدول الزمني، لافتا إلى إعراب رئيس الشركة عن تطلعه للانتهاء من كافة الإجراءات وفقا لنظام المناطق الاستثمارية.

إلى جانب ذلك، أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى ما تم استعراضه خلال لقائه ممثلي كبرى مكاتب الاستشارات القانونية وبيوت الخبرة المالية في حوار مفتوح؛ حيث تمت مناقشة أهم الإجراءات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والترويج للاقتصاد المصري وما يشهده من طفرات، كما تمت مناقشة آليات تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ووضع الآليات الفعالة لتخفيض الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، فضلاً عن مناقشة بعض الجوانب محل اهتمام المستثمرين، كاستقرار التشريعات الاستثمارية وتوحيد الإجراءات، ومواصلة رفع كفاءة القائمين على تقديم الخدمات من ممثلي الجهات المختلفة بمراكز خدمات المستثمرين، وتطبيق خدمات المسار السريع بالمناطق الحرة.