جامعة الإسكندرية توافق على مذكرات تفاهم مع 4 جامعات وشركات ألمانية وإماراتية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، الأحد، على توقيع مذكرات تفاهم مع ٤ جامعات وشركات ألمانية وإماراتية.
ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين كلية الفنون الجميلة وجامعة كاسيل الألمانية، وبروتوكول التعاون بين كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، وشركة في آى ماركتس في مصر، ومذكرة التفاهم بين كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زايد بالإمارات، وبروتوكول التعاون بين كلية التجارة وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( آموك).
كما وافق المجلس على منح 44 درجة دكتوراه، و103 درجة ماجستير في التخصصات الأكاديمية المختلفة.
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