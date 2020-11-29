شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لنائبي محافظ القليوبية على المستشفيات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبا محافظ القليوبية، الأحد، بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفيات المحافظة التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد covid19 لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى بهتيم المركزي وذلك بحضور الواء مجدى عناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر رئيس حى شرق، وتم المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والمعامل والصيدلية ومنطقه العزل بالدور الثاني، فضلا عن تفقد قسم الرعاية القديمة والجديدة، حيث تم الانتهاء منها بنسبه 98% وجارى تركيب شبكة الاكسجين.

أكد نائبا المحافظ على توافر الادوية والمستلزمات الطبية وذلك للحفاظ على الفريق الطبي والمرضى كما تم مراجعه دفتر الحضور والانصراف، وذلك بحضور الدكتور محمد الحسيني مدير المستشفى.

كما تم تفقدا مستشفى ناصــر العام، وذلك بحضور الدكتور محمد ناجى مدير المستشفى واللواء سامي علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، حيث تم تفقد قسم الاستقبال وقسم الأشعة والصيدلية وقسم الرعاية، فضلا قيامهما بالاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط في العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى.

تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية بالمستشفى وتلاحظ أن المستشفى تعمل بكفاءة عالية ولا يوجد أي عجز، كما أكد النائبان حرصهما على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات، لمتابعة سير العمل بها.

تأتي الجولة استكمالًا لجولات اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد المستمرة لمتابعة حالات المرضى والمستشفيات والخدمة المقدمة وإزالة كافة المعوقات وتوفير الاحتياجات.

نائبا محافظ القليوبية يقومان بجولة مفاجئة لمستشفيات القليوبية للاطمئنان الخدمة

نائبا محافظ القليوبية يقومان بجولة مفاجئة لمستشفيات القليوبية للاطمئنان الخدمة

نائبا محافظ القليوبية يقومان بجولة مفاجئة لمستشفيات القليوبية للاطمئنان الخدمة

نائبا محافظ القليوبية يقومان بجولة مفاجئة لمستشفيات القليوبية للاطمئنان الخدمة

نائبا محافظ القليوبية يقومان بجولة مفاجئة لمستشفيات القليوبية للاطمئنان الخدمة

نائبا محافظ القليوبية يقومان بجولة مفاجئة لمستشفيات القليوبية للاطمئنان الخدمة

نائبا محافظ القليوبية يقومان بجولة مفاجئة لمستشفيات القليوبية للاطمئنان الخدمة

نائبا محافظ القليوبية يقومان بجولة مفاجئة لمستشفيات القليوبية للاطمئنان الخدمة