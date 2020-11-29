شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين هجومين استهدفا قاعدة للجيش الأفغاني: خالص التعازي لأسر الضحايا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت جمهورية مصر العربية، الأحد، عن بالغ إدانتها للهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا قاعدة للجيش الأفغاني بولاية غزنة شرقي أفغانستان وموكب مسؤول حكومي بولاية زابل جنوبي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الأمن والمدنيين الأفغان.

وبحسب بيان، تقدمت مصر حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا هاتين العمليتين الإرهابيتين، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

وأعربت مصر عن وقوفها مع أفغانستان في هذا الظرف الأليم، وتؤكد مجددًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بجميع أشكالها وصورها.