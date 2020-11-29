شكرا لقرائتكم خبر عن نزيل دار إيواء يهدي «القباج» ومحافظ الشرقية مركبين من صنعه.. والوزيرة: «هدية مقبولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى أحد نزلاء دار بسمة للإيواء نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مركبًا قام بتصنيعه من الصفيح، وداعبته الوزيرة قائلة: «هدية مقبولة»، وأهدى مركبا أخر للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وخلال فتتاح أعمال تطوير مجمع رعاية الاطفال والكبار بلا مأوى بمحافظة الشرقية، أعربت الوزيرة والمحافظ عن سعادتهما، وحرصا سويا على التقاط صور تذكارية مع النزيل وسط جو ملئ بالفرح والبهجة والسرور.

وأكدت الوزيرة أن هناك منهجية جديدة للوزارة من خلال دمج الكبار بلا مأوي والصغار بلا مأوي، الامر الذي يشكل تعويض نفسي وعاطفي بين الطرفين، لافتة إلى أن فريق العمل يبذل قصاري جهده من خلال الربط والتواصل بين الكبار والصغار من المقيمين في الدار والتقارب فيما بينهم، وأثنت الوزيرة على دور مجلس الإدارة في تطوير أي جمعية، مؤكدة أن التطوير ليس مبني أو بنية تحتية أو ميكنة فحسب، بل من خلال التنظيم والتشكيل والإدارة والمتابعة المستمرة للاطفال، فضلا عن استثمار أوقاتهم في تعلم العديد من المهن والحرف التي تعود عليهم مستقبلا، مؤكدة أن هناك ثورة لتصحيح أوضاع هذه الثروة البشرية، وذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية برعاية الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بجولة تفقدية داخل المجمع، حيث استعرضت منتجات الورش، واساليب دمج الأطفال والكبار بلا مأوى داخل المجمع، بالإضافة إلى تفقد العيادة وورشة النجارة وغرف الإقامة.

واشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود أعمال التطوير التي قامت بها جمعية الدفاع الاجتماعي وجمعية بسمة اللتان تشرفان على المجمع، مؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم أفضل الخدمات في مختلف دور رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى.

ويمتد المجمع على مساحة ٦٣٠٠ متر مربع وكان مخصصا للأطفال بلا مأوى ثم توسع ليضم كبار بلا مأوى أيضا، وتبلغ السعة الاستيعابية لمبنى الأطفال بلا مأوى ١٠٠ طفل ويضم حاليا ٣٢ طفلا، ويضم المبنى العيادة، صالة ألعاب، ورشة نجارة، المدرسة الصديقة وسينما تعليمية والمطعم وغرف الأنشطة ومكتبة وغرف الإقامة وغرف المذاكرة. ويمتد مبنى كبار بلا مأوى على مساحة ٩٠٠ متر مربع وتبلغ سعته الاستيعابية ١٠٠ شخص من الكبار بلا مأوى ويضم حاليا ٨٠ شخصا. وبلغت تكلفة أعمال التطوير ١٦ مليون و٥٠٠ الف جنيه.