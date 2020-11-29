شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوجه بمراجعة تراخيص المحلات والمولات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء اشرف عطية محافظة اسوان على مراجعة تراخيص الأنشطة للمحلات والمولات التجارية، وخاصة التي تقدم خدمات للأفراح، وبالتالي تتسبب في الإختناق المرورى لبعض الشوارع الحيوية داخل المدينة.

وكشف أشرف عطية، في بيان، الأحد، أن هناك جهود تبذل للإسراع بمعدلات تنفيذ الطريق الإقليمي الصحراوى الشرقى لتحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالكتل المحجرية من طريقي السماد وخان أسوان إلى الطريق الصحراوي الغربي مباشرة، ليتوالى بعد ذلك إعادة رصف ورفع كفاءة طريق السماد بطول 8 كم فور إنهاء أعمال البنية الأساسية الجارية حاليًا.