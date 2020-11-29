شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على مساحة 200 متر بمدينة البياضية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، حملة لإزالة تعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة، عبارة عن مباني وشدة خشبية والشروع في بناء قواعد على مساحة 200 متر بناحية القضا بمدينة البياضية.
وبحسب بيان، الأحد، شارك في الحملة نائب رئيس مركز ومدينة البياضية عبدالمحسن ربيع، ومهندس عمرو عوض الله، مدير التنظيم، ومحمود محمد حامد، مشرف التنظيم بالمدينة، ومدير النظافة طه أبو القاسم، وعمال مجلس المدينة.
وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة.
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