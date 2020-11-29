شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى باعتبار المرحلة الأولى لمترو أبو قير من أعمال المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا باعتبار مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير الذى سيتم تنفيذه فى ذات مسار خط سكك حديد أبو قير الاسكندرية فى المسافة من أبو قير شرقا وحتى محطة مصر بالاسكندرية بجميع منشآته من أعمال المنفعة العامة .
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أصدر قرار باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوىعلى النيل فى المسافة من طريق القاهرة / أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى من أعمال المنفعة العامة.
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