تفاصيل تطوير المعهد القومى للأورام.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لأعمال تطوير المعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والتى تمثلت فى عدد من المحاور وهى:- ـ إعادة تأهيل المبنى الرئيسى بعد حادث انفجار 2019 ـ إصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبى والواجهات ـ إصلاح تلفيات الأدوار وقاعة المحاضرات وتجديد منطقة الطوارئ ـ إنشاء استراحة للمرضى وعيادات الكشف المبكر وعلاج الألم ـ استراحة للأطباء إلى جانب تحديث المبانى الإدارية ـ إعادة تأهيل المبنى الجنوبى وزيادة قدرته الاستيعابية ـ زيادة 6 غرف عمليات و18 سرير رعاية مركزة ـ إضافة 145 سريرا للمرضى و110 كراسى علاج كيميائى

إنفو تطوير المعهد القومى للأورام

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