وزيرة التضامن تزور محافظة كفر الشيخ غدا لتفقد عدد من المنشآت الخدمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق لها، غدا الاثنين، لتفقد بعض المشروعات والمنشآت الخدمية، ويضمن برنامج الزيارة تفقد دار حضانة الأمل والرضع، وتفقد جمعية الهلال الأحمر المصرى، وزيارة مركز العناية المركزة والغسيل الكلوي، وحضانة الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى زيارة حديقة صنعاء لمناقشة مشكلات الكليم بفوه، وتسليم 620 مشروعاً. وأكد اللواء جمال نورالدين، أن قطاع التضامن الاجتماعي يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية ، وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة ، والأسر المنتجة وغيرها من الخدمات، من خلال الوحدات والإدارات الاجتماعية المختلفة، مؤكدا أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين هو حق تكفله الدولة لكل مستحق، فقد حرصت المحافظة والوزارة على التأكيد على العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاية الإنتاجية للمستفيدين ، كمقدمات لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.

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