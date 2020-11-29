شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إلقاء مخلفات طبية بالمقطم.. والأهالى يطالبون الرقابة على المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تنفذها أجهزة الدولة لحماية المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، رصد أهالى حى المقطم إلقاء إحدى المستشفيات المخلفات الطبية الخاصة بها، فى الشارع ضمن أكوام القمامة الموجودة بالقرب من العمارات السكنية ما يهدد صحة المواطنين ويمثل خطورة انتشار الأمراض.

وطالب أهالى المقطم محافظة القاهرة بتشديد الرقابة على المستشفيات ومحاسبة المتسبب فى إلقاء المخلفات أمام العمارات السكنية مما يهدد صحة السكان.

وأكدت محافظة القاهرة أنها سترسل فرق ميدانية لمعاينة موقع الشكوى، ومخاطبة المستشفى الموجودة بالمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت صحة الشكوى.

وفى سياق أخر تسلمت هيئة نظافة القاهرة معدات جديدة بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه من موازنة الدولة، حيث أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هيئة النظافة تسعى لتحديث أسطول المعدات الموجودة بها بصورة مستمرة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للعاصمة، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى أن المعدات الجديدة تضم 18 مكنسة شارع ميكانيكية جديدة بمقطورة تنضم لـ 10 مكانس تم رفع كفاءتهم (منهم 2 بمقطورة و8 مزودين بخزان ) ليصل الإجمالى إلى 28 مكنسة، و4 لودر لرفع المخلفات ويمكن تركيب فُرش ميكانيكية عليه لكنس الأرصفة بالإضافة إلى 2 عربة بدال للمساعدة مع شركة الصرف الصحى فى تصريف مياه الأمطار وتتميز بأنها سيارات ذات ضغط عالى ثابتة فى مكان تجمع الأمطار وتصرف فى أماكن مختلفة عن طريق الخراطيم المزودة بها والتى يصل طولها لمسافة تقارب 1 كيلومتر بالإضافة إلى وجود خاصية تمكنها من ملىء الفناطيس المتحركة لتوزيع المياه المتجمعة فى أماكن بعيدة إذا زادت كميات المياه عن قدرة الأماكن المحيطة بالسيارة عن استيعابها وتمتاز البدلات بقدرتها على العمل لساعات طويلة تصل إلى 50 ساعة متواصلة، إلى جانب 2 ونش خلفى كابينة لإحلال وتبديل أعمدة الإنارة ميكانيكيًا يعد الأول من نوعه فى مصر.