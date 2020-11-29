شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن حساب فاتورة الكهرباء الشهرية بطريقة مبسطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لليوم الثانى على التوالى بالتعاون مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عقد الندوات التوعوية لأهالى محافظتى الأقصر وأسوان، بحضور مدير عام التعاون مع الجهاز بشركة مصر العليا ورئيس قطاع الشئون الفنية ورئيس قطاع أسوان.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه تم عقد ندوة بمتحف النيل بالأقصر للتوعية بطرق ترشيد الاستهلاك وحالات وعقوبات السرقات علاوة على شرح دليل توصيل التغذية الكهربائية.

وأوضح ممثلى الجهاز طرق حساب فاتورة الكهرباء الشهرية بطريقة مبسطة، وهى كما يلى:

-الطريقة الأولى:

استهلاك حتى 100 ك.و.س

-من صفر : 50 ك.و.س بقيمة 38 قرش

-من 51 : 100 ك.و.س بقيمة 48 قرش

-الطريقة الثانية

استهلاك أكثر من 100 ك.و.س

-من صفر حتى 650 ك.و.س

-من صفر : 200 ك.و.س بقيمة 65 قرش

-من 201 : 350 ك.و.س بقيمة 96 قرش

-من 351 : 650 ك.و.س بقيمة 118 قرش

-الطريقة الثالثة

استهلاك أكثر من 650 ك.و.س

-من صفر : 1000 ك.و.س بقيمة 118 قرش

-الطريقة الرابعة

استهلاك أكثر من 1000 ك.و.س

-من صفر : أكثر من 1000 ك.و.س بسعر 145 قرش

كما نظم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ندوة بجمعية تنمية المجتمع بقرية أبو سمبل مركز نصر النوبة، بحضور أهالى القرية، وتم مناقشة طرق فحص العداد التقليدى والعدادات مسبوقة الدفع وطريقة حساب فاتورة الكهرباء، والطرق البسيطة التى يمكن اتباعها لترشيد الاستهلاك وحالات وعقوبات السرقات، كما تم فتح باب النقاش وتلقى أسئلة واستفسارات الحضور.

ومن المقرر أن يعقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك مساء اليوم ندوة توعوية بقصر ثقافة العقاد بمحافظة أسوان حول نفس الموضوع.



