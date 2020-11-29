القبض على المتهمين بالتنمر على شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بالتنمر على لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بالأقصر.

كانت أجهزة الأمن وجهت مأموريات أمنية على عدد من مرتكبى واقعة التنمر على لاعب نادى الزمالك، وذلك بمحل إقاماتهم.

كانت المتابعة الأمنية رصدت انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه مجموعة من الجماهير في الشارع يحملون كلبا أسود اللون، وهتفوا ضد "شيكابالا".

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الأقصر، إنه فور ظهور الفيديو والتأكد من الواقعة بميدان صلاح الدين الأقصرى، تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وبقيادة اللواء طارق يحيى مدير البحث الجنائى بالأقصر، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد جادو، رئيس مباحث الأقصر، وتم تفريغ كافة الكاميرات المراقبة بالمحلات والكافيهات المحيطة بالميدان؛ لكشف هوية المتورطين بالواقعة لسرعة ضبطهم.

وأضاف المصدر أنه تم كشف هوية شابين تبين أنهما جلبا الكلب لميدان صلاح الدين ورفعاه وعليه "تي شيرت" أبيض للتنمر على لاعب نادى الزمالك.