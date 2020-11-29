"قتله زي الدبيحة".. سر 1500 جنيه دفعت جزارا لتهشيم رأس مُسن في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يدر "حنفي" أن مطالبته لجزار برد مبلغ 1500 جنيه اقترضه منه في وقت سابق سينهي حياته جثة مهشمة الرأس داخل جوالي بمدخل عقار في الجيزة.

تلقى اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة "كاملة" بمدخل عقار بمنطقة الخرطة الجديدة التابعة لقسم الجيزة.

وجه العقيد أيمن الشرقاوي مفتش الغرب، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ. وكشفت معاينة المقدم مصطفى مخلوف وكيل الفرقة والرائد أحمد صبري أن الجثة لجزار يدعى "حنفي" يبلغ من العمر 68 سنة، مقيم بمنطقة المنيب، بها آثر ضرب بآلة حدة بالرأس.

عمل رجال المباحث على فحص علاقات المجني عليه وتعاملاته التجارية والوقوف على وجود خلافات بينه ووبين آخرين ترقى للقتل مع تتبع خط سيره ومراجعة سجل مكالمته التي سبقت وقوع الجريمة.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد هشام فتحي، معاون أول قسم الجيزة، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جزار "41 سنة" مُقيم بمنطقة الخرطة الجديدة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد يوسف والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث الجيزة من ضبطه.

أمام الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث الجيزة، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية جريمته.

وقال المتهم إنه سئم تكرار مطالبة الضحية بسداد مبلغ 1500 جنيه اقترضه منه في وقت سابق آخرها رد عليها "مش معايا دلوقتي" فقرر التخلص منه.

عن يوم الجريمة، استدرج المجني عليه إلى مخزن يتخذه مقرا لتقطيع اللحوم بعد اتصال هاتفي بينهما أخبره فيه "تعالى علشان تاخد فلوسك".

لدى وصول القتيل، باغته المتهم بالضرب على رأسه بحجر وساطور عدة مرات فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولى على هاتفه ثم وضع جثته داخل جوالين.

صباح اليوم التالي تخلص الجاني من الجثة بإلقائها بمكان العثور عليها حتى فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه.