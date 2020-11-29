هددوا صاحبها بالسلاح.. ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة في الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبط رجال الأمن، 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة سيارة أجرة من سائقها بالإكراه، بعد تهديده بالسلاح في منطقة الوايلي. كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى بلاغا بضبط 3 أشخاص -لهم معلومات جنائية- لارتكابهم واقعة سرقة سيارة "أجرة" من قائدها بالإكراه وإصابته بجروح أثناء سيره بدائرة قسم شرطة الوايلى، واستولوا منه على مبلغ مالي تحت تهديد السلاح الأبيض. وضُبط المتهمون بحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، والمبلغ المالى المستولى عليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

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