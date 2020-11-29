بعد كشف هوية متهمين.. ما هي عقوبة التنمر على شيكابالا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، جهودها لإلقاء القبض على متهمين اثنين تم تحديد هويتهما في واقعة التنمر على لاعب نادي الزمالك، شيكابالا، بميدان صلاح الدين الأقصري بالأقصر.

ورصدت كاميرات المراقبة الواقعة وكشفت هوية مرتكبي التنمر، وقال مصدر أمني: يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة وسيتم ضبطهما خلال ساعات.

ويتهم الاثنان بارتكاب جريمة التنمر وتكدير السلم العام، فماذا يقول القانون عن العقوبة المنتظرة ضدهم؟

يقول أحمد مصطفى الجعفري المحامي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن المتهمين تنمروا على اللاعب من خلال فعلتهم، والتي حدد القانون عقوبتها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.

وأشار "الجعفري" إلى أن المتهمين قاموا بتكدير السلم العام خلال وقعتهم، وأن قانون العقوبات يعاقب على هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيها ولا تتجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن القانون حدد أن كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث تمييز أو اضطهاد بين الأفراد أو ضد طائفة من الطوائف بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيها ولا تتجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كانت كاميرات المراقبة رصدت الواقعة، وكشفت هوية الأشخاص حاملي "الكلب الأسود" مرتكبي التنمر. وقال مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر، إنه فور ظهور الفيديو والتأكد من الواقعة بميدان صلاح الدين الأقصري، تم، على الفور، تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، وبقيادة اللواء طارق يحيى مدير البحث الجنائي بالأقصر، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث الأقصر، وتم تفريغ كافة كاميرات المراقبة بالمحلات والكافيهات المحيطة بالميدان لكشف هوية المتورطين بالواقعة لسرعة ضبطهم.

وأضاف المصدر أنه تم كشف هوية 2 من الشباب، وهما من جلبا الكلب لميدان صلاح الدين، وقاما برفعه وعليه تي شيرت أبيض للتنمر على لاعب نادي الزمالك شيكابالا، وتجري ملاحقتهما لتسريع القبض عليهما وتقديمهما للنيابة العامة.

كانت المتابعة الأمنية رصدت انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه بعض الجماهير في الشارع وهم يحملون كلبا أسود اللون، وهتفوا ضد لاعب بنادي الزمالك، محمود عبدالرازق شيكابالا، وهو ما أثار غضب المشجعين من الناديين، الذين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة.