بلغت 13.2 مليار جنيه.. خطة "نقل الكهرباء" الاستثمارية لتحسين أداء الشبكة خلال العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - محمد صلاح

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء يبذل جهودًا لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة؛ لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كل مصادر الإنتاج لكل العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة، اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين، المجتمع.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمناقشة ميزانية العام المالي 2019/2020، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد شاكر جهود نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه؛ مما أسهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليميًّا وإفريقيًّا.

واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أوضحت فيه الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لتدعيم شبكة النقل، حيث تم تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وكل من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وكذلك تنفيذ خطة استثمارية خلال العام المالي 2019/2020 بقيمة تبلغ 13,2 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

وأكدت مشالي أن إجمالي كمية الطاقة المباعة خلال العام المالي 2019/2020 بلغ نحو 181 مليار ك.و.س، موضحة أن قطاع الكهرباء نجح في تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014، تنتهي خلال العام الحالي؛ حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف من 2300 كم عام 2014 إلى نحو 6200 كم بالعام المالى 2019/ 2020، كما تمت زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود؛ سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أم توسيع مشروعات قائمة.

وحول إنشاء وتحديث مراكز التحكم يتم إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية، كما يجرى حاليًّا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث عدد (4) تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية (تحكم القاهرة- تحكم القناة- تحكم الإسكندرية- تحكم الدلتا).